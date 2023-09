Börsenplätze Ford Motor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

11,864 EUR +2,19% (13.09.2023, 20:38)



NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

12,695 USD +1,97% (13.09.2023, 20:44)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (13.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwei große Automobilhersteller seien in das Blickfeld von UBS geraten. Analyst Joseph Spak empfehle sowohl Ford als auch General Motors zum Kauf. Vorher habe die UBS Ford mit "sell" und GM mit "neutral" eingestuft. Beide Aktien hätten sich in diesem Jahr schlechter entwickelt als der S&P 500.Das Kursziel von 15 Dollar für Ford impliziere ein Aufwärtspotenzial von 20,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. Fort habe im bisherigen Jahresverlauf mit einem Plus von 7,1 Prozent schlechter entwickelt als der Markt. Der S&P 500 sei im gleichen Zeitraum um 16,2 Prozent gestiegen.Spak habe gesagt, dass das Profigeschäft von Ford, sein kommerzielles Segment, mehr Widerstandsfähigkeit zeigen sollte als erwartet. Dies könne die negativen Auswirkungen von Problemen bei den elektrischen Fahrzeugmodellen abmildern. Spak habe angemerkt, dass das Unternehmen durch Upgrades und Preiserhöhungen eine Chance von etwa 20 Milliarden Dollar habe.Beide Aktien würden mit dem 2,5Fachen ihres Unternehmenswertes von 2025 in Bezug auf das EBITDA gehandelt, was laut Spak aufgrund des Branchenzyklus und der Risiken für Elektrofahrzeuge am unteren Ende ihrer Handelsspanne liege."Der Aktionär" urteilt über Ford: Der Konzern ist auf dem richtigen Weg, doch die Konkurrenz ist weit voraus. Dennoch kann die Aktie einen Blick wert sein, so Markus Bußler. (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link