Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (03.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Es sei ein steiniger Übergang von der Cash-Cow der Automobil-Hersteller, dem Verbrennungsmotor, zum Elektroauto. Die aktuelle Entwicklung in den USA könnte laut Morgan Stanley ein Segen für einen der traditionsreichsten Autohersteller des Landes sein. Analyst Adam Jonas habe Ford in einer Kundenmitteilung vom Donnerstag als "Top Pick" unter den US-Automobilherstellern genannt. Jonas habe gesagt, dass die Reduzierung der Ausgaben für EVs Ford helfen könnte, die Wall Street zu beeindrucken.Morgan Stanley habe ein Kursziel von 15 USD für Ford ausgegeben, was etwa 28% über dem Schlusskurs vom Mittwoch liege. Die US-Investmentbank habe auch eine Best-Case-Schätzung: In diesem Fall traue Jonas der Ford Motor-Aktie Potenzial bis 21 USD zu. Der US-Autobauer werde seine Ergebnisse für das vierte Quartal am 6. Februar veröffentlichen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)