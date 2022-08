Börsenplätze Ford Motor-Aktie:



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (22.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Ford arbeite aktuell daran, seine Ausgaben zu senken und wolle bis 2026 Kosten in Höhe von drei Milliarden Dollar einsparen. Durch ein Gerichtsurteil dürften die Einsparungen nun nochmals wichtiger sein, wegen eines Unfalls mit Todesfolge sei der amerikanische Autobauer zuletzt zu einer Zahlung von 1,7 Milliarden Dollar verurteilt worden.Die Strafzahlung habe das Gericht am vergangenen Freitag beschlossen. Grund für die Klage sei ein Unfall im Jahr 2014 gewesen, bei dem die zwei Insassen wegen eines mutmaßlichen Konstruktionsfehlers am Dach nach einem Überschlag ums Leben gekommen seien. Der Fehler solle bei Modellen des F-250 Pickups aus den Jahren von 1996 bis 2016 vorliegen, so hätten Anwälte der Kläger Beweise aus insgesamt mehr als 80 ähnlichen Unfällen eingereicht.Der Autobauer habe am Sonntag angekündigt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Anwälte des Unternehmens hätten erklärt, dass weder Ford noch dessen Ingenieure auf unverantwortliche und vorsätzliche Weise Kunden in Gefahr gebracht hätten. Zudem seien der Unfall und die Folgen auf einen falsch montierten Reifen und falsche Benutzung des Sicherheitsgurtes zurückzuführen.Da es bei Ford ansonsten operativ rund läuft und die E-Auto-Offensive sowie steigende Fahrzeugpreise dem Konzern in die Karten spielen, können Anleger auf dem aktuellen Niveau einen Einstieg wagen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link