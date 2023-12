NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

11,16 USD +0,81% (12.12.2023, 22:00)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (13.12.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von Exane BNP Paribas:Exane BNP Paribas stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) herab.Die aktuelle Schwäche bei batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen sei nur die Spitze eines schmelzenden Eisbergs, da die Einschränkungen bei der Erschwinglichkeit ins Gewicht fallen würden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Andere reiche Segmente würden 2024 zum Schmelzwasser beitragen. Exane BNP Paribas sei positiv gestimmt 2024 zyklischere globale Massenhersteller.Exane BNP Paribas hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Ford Motor-Aktie von "outperform" auf "neutral" herabgestuft. Das Kursziel lautet 12 Euro. (Analyse vom 13.12.2023)Börsenplätze Ford Motor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:10,178 EUR -1,57% (13.12.2023, 15:39)