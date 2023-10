NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (13.10.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie Ford Motor Company.Die Gewerkschaft UAW habe einen Streik im Ford Kentucky Truck Werk in Louisville begonnen, wo die profitabelsten Fahrzeuge des US-Autobauers gebaut würden, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Dieser Streik stelle angesichts der Rentabilität des Werks und seiner Bedeutung für das Produktions-Ökosystem von Ford einen schweren Schlag für das Nordamerika-Geschäft von Ford dar. BofA Securities schätze, dass sich die Arbeitsniederlegung im Werk auf das wöchentliche EBIT i.H.v. 247 Mio. USD bzw. 5 Cent je Aktie auswirken werde. Damit belaufe sich die wöchentliche Auswirkung des UAW-Streiks für Ford auf 430 Mio. USD beim EBIT oder 8 Cent pro Aktie. Die 2023er-Schätzungen für Ford würden ein EBIT von 10,7 Mrd. USD und ein EPS von 1,96 USD vorsehen. Der Schritt der UAW sei besorgniserregend, da Ford die größten Zugeständnisse an die Gewerkschaft unter den "Detroit Three" gemacht habe.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Ford Motor-Aktie mit einem Kursziel von 23 USD bestätigt.(Analyse vom 12.10.2023)Börsenplätze Ford Motor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:11,398 EUR -0,04% (13.10.2023, 14:06)