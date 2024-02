Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

11,316 EUR -0,19% (21.02.2024, 08:29)



NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

12,25 USD -0,41% (20.02.2024, 22:00)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (21.02.2024/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Ford Motor (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) befindet sich seit dem Abprall an der Unterstützungszone im Bereich von 9,60 USD mit dem Verlaufstief vom 31. Oktober bei 9,63 USD in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe der Titel deutlich Gas geben und am 14. Dezember die Ichimoku-Wolke im Tageschart überschreiten und damit auf die Überholspur wechseln können. Im bisherigen Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung seien am 12. Februar 13,07 USD erreicht worden. Dann hätten die Papiere angebremst und eine Korrektur gestartet.AusblickDie Aktie von Ford Motor sei in der laufenden Korrektur bereits leicht unter den 10er-EMA im Tageschart gefallen und am Vortag bei 12,25 USD aus dem Handel gegangen - zudem mit einer bullischen kleinen Tageskerze und etwas über dem 200er-EMA, der als langfristige wichtige Auffangmarke diene. Der übergeordnete Aufwärtstrend sei weiterhin intakt und die Aktie von Ford Motor könnte nun am 200er-EMA nach oben abprallen und den 10er-EMA überschreiten. In diesem Fall würde ein bullisches Signal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 13,07 USD. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Ford Motor-Aktie: