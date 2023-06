NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

12,59 USD +1,61% (05.06.2023, 22:03)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (06.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup:Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) im Anschluss an die Studie zur Fahrzeugdichte in den USA für das Jahr 2023 von "neutral" auf "buy" hoch.Das firmeneigene Tool, das das Unternehmen verwende, um einen Vorsprung bei der wichtigsten Prognosemetrik im Bereich Autos und Mobilität zu erlangen, nämlich die Richtung der Fahrzeuge pro Haushalt, deute auf einen überraschend starken Dichteausblick hin, der darauf hindeute, dass der jüngste Anstieg der Autonachfrage einen echten Anstieg des Anteils am Geldbeutel widerspiegele, so der Analyst in einer Research Note. Die Umfrage des Unternehmens unterstütze eine SAAR-Zahl von mehr als 19 Millionen Fahrzeugen in den USA in den kommenden Jahren, so der Analyst weiter.Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Ford Motor von "neutral" auf "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 12,80 auf 16,00 USD. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze Ford Motor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:11,732 EUR -0,14% (06.06.2023, 14:09)