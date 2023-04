unter folgendem Link.



Börsenplätze Ford Motor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

11,605 EUR -0,13% (04.04.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

12,72 USD +0,32% (04.04.2023, 22:03)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (05.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Nach US-Marktführer General Motors (GM) habe auch der große Rivale Ford einen kräftigen Absatzanstieg für das erste Quartal verkündet. Konkret seien Verkäufe auf dem US-Markt im ersten Quartal insgesamt im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Besonders stark sei das Absatzplus bei den Elektrofahrzeugen ausgefallen.Nach einem von Lieferkettenproblemen und Materialmangel geprägten schwachen Vorjahr komme der US-Automarkt wieder in Gang. Konkret hätten die Ford-Verkäufe auf dem US-Markt in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um gut ein Zehntel auf 475.906 Fahrzeuge zugelegt, wie der zweitgrößte US-Autobauer am Dienstag mitgeteilt habe. Bei Elektroautos habe das Plus 41% betragen.Die Verkaufszahlen würden zwar auf eine Erholung am US-Automarkt hindeuten. Dennoch könnten die Ford Motor-Aktie davon am Dienstag nicht profitieren. Derzeit stehe sie nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU