Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

11,87 EUR -1,22% (31.07.2023, 16:28)



NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

13,095 USD -1,24% (31.07.2023, 16:14)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (31.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Adam Jonas, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) mit "overweight" ein.Adam Jonas habe den Q2-Bericht von Ford als eine "Geschichte zweier Automobilunternehmen "bezeichnet, da ein "solides" Q2-Ergebnis und eine erhöhte Jahresprognose auf starke Margen und Cashflows von Blue und Pro zurückzuführen seien, obwohl das Unternehmen die Verlustschätzungen für das Model e EV um 50% auf 4,5 Mrd. USD angehoben habe, was einem Verlust von fast 40.000 USD pro Einheit entspreche.Das Unternehmen gehe davon aus, dass "größere Änderungen an der EV-Strategie von Ford notwendig sein könnten".Adam Jonas, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Ford Motor mit "overweight" und dem Kursziel von 16 USD ein. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Ford Motor-Aktie: