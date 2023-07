NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (31.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F).Er habe die Schätzungen angehoben, nachdem der US-Autobauer starke Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben habe, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Besonderheit des Ergebnisberichts bestehe darin, dass das Verbrennungsmotoren- und das Nutzfahrzeuggeschäft deutlich mehr Gewinne erwirtschafte, während das verbraucherorientierte Elektrofahrzeuggeschäft größere Verluste verzeichne.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Ford Motor-Aktie bestätigt und das Kursziel von 15 auf 16 USD erhöht. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Ford Motor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:11,938 EUR -0,65% (31.07.2023, 17:27)