NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

15,16 USD -0,20% (02.09.2022, 22:03)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (02.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Die US-Absatzzahlen, die Ford am Freitag vorgelegt habe, seien gemischt ausgefallen. Während gegenüber dem Vorjahreszeitraum im August deutlich mehr Fahrzeuge verkauft worden seien, falle im Vergleich zum Juli ein leichter Rückgang an. Die Zahlen würden aber Erwartungen der Analysten entsprechen.Die Ford-Aktie befinde sich derweil weiter in der seit Anfang August anhaltenden Seitwärtsbewegung. Wie die komplette Autoindustrie sei auch der US-Konzern nach wie vor von Lieferkettenproblemen betroffen. Mit seiner Elektroauto-Offensive setze Ford aber den richtigen Schwerpunkt und zusätzlich sollten steigende Fahrzeugpreise dem Konzern in die Karten spielen. Wer investiert sei, bleibe an Bord. Neueinsteiger könnten auf dem aktuellen Niveau noch zugreifen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2022)Börsenplätze Ford Motor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:15,24 EUR -0,20% (02.09.2022, 22:26)