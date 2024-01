NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

11,46 USD 0,00% (16.01.2024, 22:00)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (17.01.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse der UBS:Joseph Spak, Analyst der UBS, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F).Die Ford Motor-Aktie sei auf dem aktuellen Niveau fairer bewertet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Schweizer Bank gehe davon aus, dass die Schätzungen für die Jahre 2024 und 2025 weniger stark ansteigen würden als in den Vorjahren. Obwohl Ford Motor dem gleichen Gegenwind in der Branche ausgesetzt sei wie andere Automobilhersteller, wie z.B. Preisgestaltung, Erschwinglichkeit, Arbeitskräfte, Investitionen, und versuche, seine Kapitaleffizienz zu steigern, könnte der US-Autobauer im Vergleich zu seinen Konkurrenten mehr zu tun haben, wenn man die Herausforderungen bei der Ausführung und Qualität bedenke.Joseph Spak, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Ford Motor-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 12 USD bestätigt. (Analyse vom 17.01.2024)