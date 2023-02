NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (07.02.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Emmanuel Rosner, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) von "halten" auf "verkaufen" herab.Die "große" Verfehlung und die "neue aggressive" Prognose für 2023 würden Fords "erhebliche operative Defizite zeigen und auf ein erhebliches Abwärtsrisiko für die Ertragsentwicklung hindeuten ", so der Analyst. Das Management habe den Bedingungen in der Lieferkette die Schuld gegeben, habe aber auch die suboptimale Materialwirtschaft und die schlechte operative Ausführung anerkannt, so Rosner. Er sei über die begrenzte Transparenz der Ford-Lieferantenbasis besorgt.Emmanuel Rosner, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Ford Motor-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herunter und senkt das Kursziel von 13 USD auf 11 USD. (Analyse vom 03.02.2023)