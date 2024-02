Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

11,574 EUR +3,03% (07.02.2024, 17:45)



NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

12,515 USD +3,69% (07.02.2024, 17:36)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (07.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Am Dienstag habe Ford seine Zahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres gemeldet. Insgesamt habe der US-Autobauer die Analystenerwartungen deutlich übertreffen können. Im Elektrogeschäft seien jedoch massive Verluste angefallen, die den Konzern nun zu einem Umdenken bewegt hätten.Die Aussagen von John Lawler dürften Anlegern angesichts der Zahlen besonders geschmeckt haben. Der CFO habe angekündigt, Investitionen in die Elektroauto-Produktion zurückzufahren und an die Nachfrage anzupassen. Die nächste Elektro-Generation werde erst auf den Markt kommen, wenn sie profitabel sei.Die Einsparungen würden die Investoren gleich doppelt freuen. So dürfte ein Teil davon in die für das Q1 angekündigte Sonderdividende von 0,18 USD fließen. Diese werde zusätzlich zu den gewohnten 0,15 USD je Quartal ausgeschüttet. Weiterhin wolle Ford zukünftig 40 bis 50% des freien Cashflows an die Anleger zurückgeben. Wann immer das mit der regulären Dividende nicht erreicht werde, gebe es eine Sonderdividende.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ford Motor-Aktie: