Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ford-Aktie sei am Montag in Spitze um fast sechs Prozent abgestürzt. Grund dafür seien Preissenkungen bei der elektrischen Version seines meistverkauften F-150-Pickups um bis zu 17 Prozent gewesen. Damit wolle das Unternehmen sich im Preiskampf gegen die neue Konkurrenz von Tesla und General Motors durchsetzen.Der Preis für die günstigste Version des elektrischen Kleinlasters F-150 Lightning Pro, der sich an gewerbliche Käufer richte, liege jetzt bei 49.995 Dollar. Das sei etwa 10.000 Dollar weniger als der vorherige Pries, aber liege immer noch über dem Startpreis von 39.974 Dollar, als er im April 2022 auf den Markt gekommen sei.Das günstigste Modell für Privatpersonen, der XLT, sei ebenfalls um etwa 10.000 Dollar verbilligt worden. Der Listenpreis fange nun bei 54.995 Dollar an.Diese Preissenkungen würden etwa die Hälfte der Preiserhöhungen umkehren, die Ford im letzten Jahr auf seinen batteriebetriebenen Pickup vorgenommen habe. CEO Jim Farley habe zuvor damit geprahlt, dass Ford die Preise für den Lightning erhöhe, während Tesla die Preise für seine Modelle senke."Der Markt flippt gerade aus, weil sie sehen, dass Ford Tesla hinterherjagt, besonders angesichts des Produktionsstarts des Cybertrucks", habe David Whiston, ein Analyst von Morningstar, gesagt.Die Preissenkungen würden zeigen, dass die Marktposition von Ford schlechter sei, als CEO Farley angenommen habe. Anleger halten Abstand und greifen stattdessen zu den "Aktionär"-Empfehlungen Tesla und Nio, so Michael Diertl. (Analyse vom 17.07.2023)