Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

20,60 EUR -3,15% (21.11.2023, 15:32)



NYSE-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

23,27 USD +4,96% (20.11.2023, 22:00)



ISIN Foot Locker-Aktie:

US3448491049



WKN Foot Locker-Aktie:

877539



Ticker-Symbol Foot Locker-Aktie:

WOO



NYSE-Symbol Foot Locker-Aktie:

FL



Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (21.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Foot Locker-Aktienanalyse von BTIG:Die Analysten von BTIG senken ihre Empfehlung für die Aktie von Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) von "buy" auf "neutral".Die Aktien hätten sich nach dem Q2-Bericht um mehr als 30% von den Tiefstständen im August erholt, obwohl BTIG davon ausgehe, dass der bevorstehende Q3-Bericht am 29. November auf unveränderte Fundamentaldaten hinweisen werde, so die Analysten in einer Research-Note. Daher nutze das Unternehmen die Gelegenheit, sich an die Seitenlinie zu begeben.BTIG glaube zwar weiterhin an die signifikanten niedrig hängenden Früchte bei Foot Locker und an das Potenzial des Unternehmens, wenn CEO Mary Dillon ihr Konzept umsetze, sei aber der Ansicht, dass die Wende angesichts des anhaltenden makroökonomischen Gegenwinds, der Verringerung der Nike-Zuweisungen und des wachsenden Wettbewerbs durch andere Einzelhändler wahrscheinlich langsamer erfolgen werde als erwartet.Die Analysten von BTIG haben ihre "buy"-Empfehlung für die Foot Locker-Aktie gestrichen - sie würden nun mit "neutral" votieren. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Foot Locker-Aktie: