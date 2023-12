Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (01.12.2023/ac/a/n)



Die Q3-Ergebnisse von Foot Locker und die revidierte FY23-Prognose würden zeigen, dass sich die Trends im Laufe des Quartals nicht verschlechtert hätten und dass das Unternehmen große Unterstützung vonseiten der Lieferanten erhalte, um die Bestände abzubauen, so die Analystin gegenüber Investoren.Telsey sei ermutigt durch die Verbesserung des Umsatztrends im Quartal und die Fortsetzung des besseren Trends im November. Mit Blick auf das Jahr 2024 sehe das Unternehmen mehrere Unsicherheitsbereiche, aber die Markterwartungen seien für 2024 niedrig und angesichts des Gegenwinds durch die Schließung von Bannern im Jahr 2023 und potenzielle unternehmensspezifische Maßnahmen behalte das Unternehmen seine positive Einstellung zur Aktie bei.Christina Fernandez, Analystin von Telsey Advisory Group, bewertet die Aktie von Foot Locker unverändert mit "outperform". Ihr Kursziel habe die Analystin von 22 auf 31 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)