NYSE-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

24,6401 USD +1,65% (07.03.2024, 17:01)



ISIN Foot Locker-Aktie:

US3448491049



WKN Foot Locker-Aktie:

877539



Ticker-Symbol Foot Locker-Aktie:

WOO



NYSE-Symbol Foot Locker-Aktie:

FL



Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (07.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Foot Locker-Aktienanalyse von Telsey Advisory Group:Die Analysten von Telsey Advisory Group stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) von "outperform" auf "market perform" herab und senken das Kursziel von 38 USD auf 28 USD.Laut Telsey Advisory würden die höher als erwarteten Ausgaben im Jahr 2024 zu einer allmählicheren Erholung der operativen Marge führen als vom Analysehaus erwartet. Foot Locker habe mit einer Steigerung der operativen Marge von nur 10-50 Basispunkten im Jahr 2024 gerechnet, obwohl die Prognosen für den Umsatz und die Bruttomarge besser ausgefallen seien als erwartet. Telsey sei der Ansicht, dass die Skepsis der Anleger in nächster Zeit wahrscheinlich hoch bleiben werde, bis es mehr Beweise dafür gebe, dass ein beschleunigtes Wachstum und Marktanteilsgewinne bei Foot Locker möglich seien.Die Analysten von Telsey Advisory Group stufen die Foot Locker-Aktie von "outperform" auf "market perform" herunter. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze Foot Locker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:22,54 EUR +1,35% (07.03.2024, 17:07)