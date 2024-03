NYSE-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

24,6401 USD +1,65% (07.03.2024, 17:01)



ISIN Foot Locker-Aktie:

US3448491049



WKN Foot Locker-Aktie:

877539



Ticker-Symbol Foot Locker-Aktie:

WOO



NYSE-Symbol Foot Locker-Aktie:

FL



Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (07.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - FooLocker-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL).Das Analysehaus stelle fest, dass SG&A-Investitionen zu einer schwachen Prognose für 2024 geführt hätten, die die positiven Umsätze und 220 Bp der Bruttomarge wieder wettgemacht hätten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Piper Sandler sei durch die Rückkehr zum Wachstum bei Nike in Bezug auf die Allokation in der zweiten Jahreshälfte ermutigt und SG&A könnte konservativ sein, obwohl es wenig Visibilität gebe.Piper Sandler hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Foot Locker-Aktie bestätigt und das Kursziel von 37 auf 31 USD reduziert. (Update vom 07.03.2024)Börsenplätze Foot Locker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:22,54 EUR +1,35% (07.03.2024, 17:07)