NYSE-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

17,46 USD +4,93% (24.08.2023)



ISIN Foot Locker-Aktie:

US3448491049



WKN Foot Locker-Aktie:

877539



Ticker-Symbol Foot Locker-Aktie:

WOO



NYSE-Symbol Foot Locker-Aktie:

FL



Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist eine 1974 in den USA gegründete international tätige Handelskette von Ladengeschäften im Sportbereich und seit 2001 die Nachfolgegesellschaft der Einzelhandelskette Woolworth mit Hauptsitz in New York City. (25.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Foot Locker-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Kate McShane, Analystin von Goldman Sachs, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der Sportschuheinzelhandelskette Foot Locker (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL).Die Analystin führe an, dass das Unternehmen trotz eines ausgeglichenen Ergebnisses im zweiten Quartal die Umsatzzahlen verfehlt habe, und stelle fest, dass eine schwächere Nachfrage im Juli und in der ersten Schulanfangssaison zu einem verhalteneren Ausblick für den Rest des Jahres geführt habe. Zusätzlich zu einem schwierigen makroökonomischen Umfeld sehe sich Foot Locker mit anhaltendem Gegenwind durch eine langsamere Dynamik der Kategorie "Lifestyle Running", immer noch hohen Lagerbeständen und einem wettbewerbsintensiveren Werbeumfeld konfrontiert, das die Rentabilität belaste.Kate McShane, Analystin von Goldman Sachs, bewertet die Aktie weiterhin mit "neutral". Das Kursziel werde von 27,00 auf 18,00 USD reduziert. (Analyse vom 25.08.2023)Börsenplätze Foot Locker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:16,364 EUR +1,20% (25.08.2023, 12:50)