NYSE-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

26,93 USD -2,67% (30.11.2023)



ISIN Foot Locker-Aktie:

US3448491049



WKN Foot Locker-Aktie:

877539



Ticker-Symbol Foot Locker-Aktie:

WOO



NYSE-Symbol Foot Locker-Aktie:

FL



Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (01.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Foot Locker-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL).Die Q3-Ergebnisse des Unternehmens seien schwach gewesen, aber besser als befürchtet, so die Analysten. Während sich die Trends im Oktober verbessert hätten, habe das Management gesagt, dass sie im weiteren Verlauf des Quartals verkaufsfördernder geworden seien. Für die Turnaround-Story von Foot Locker würden klare Risiken bestehen bleiben, so die Citigroup.Die Analysten der Citigroup bewerten die Foot Locker-Aktie weiterhin mit "sell". Das Kursziel werde von 18,00 auf 20,00 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Foot Locker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:24,655 EUR -0,36% (01.12.2023, 14:09)