Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (27.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Foot Locker-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) von "neutral" auf "sell" herab.Die Analysten der Citigroup würden für das 3. Quartal einen Gewinn je Aktie von Foot Locker in Höhe von 10 Cent erwarten, was unter dem Konsens von 23 Cent liege, basierend auf schwächeren Umsätzen und Bruttomargen. Ein sich abschwächendes makroökonomisches Umfeld und immer noch hohe Lagerbestände würden Foot Locker dazu veranlassen, in diesem Herbst und in den Ferien mehr Werbung zu machen als geplant, so Citi in einer Research Note an die Investoren. Die Firma glaube, dass das Unternehmen die Marge kurzfristig opfern werde, um die Bestände bis zum Jahresende zu bereinigen. Da jedoch 64% des Umsatzes auf Produkte von Nike entfallen würden, sei Foot Locker "nicht völlig Herr seines eigenen Schicksals", so Citi.Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Foot Locker von "neutral" auf "sell" zurück. Das Kursziel verbleibe bei 18 USD. (Analyse vom 27.11.2023)Börsenplätze Foot Locker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:20,60 EUR -3,22% (27.11.2023, 11:11)