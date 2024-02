NYSE-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

34,76 USD +2,09% (27.02.2024)



ISIN Foot Locker-Aktie:

US3448491049



WKN Foot Locker-Aktie:

877539



Ticker-Symbol Foot Locker-Aktie:

WOO



NYSE-Symbol Foot Locker-Aktie:

FL



Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (28.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Foot Locker-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL).Citi gehe davon aus, dass das Unternehmen bei der Berichterstattung am 6. März im vierten Quartal die Konsensprognose übertreffen werde, was auf einen stärkeren Vergleich von minus 6% gegenüber den Schätzungen von minus 8% zurückzuführen sei. Das Augenmerk der Anleger werde auf den Lagerbeständen im vierten Quartal und der anfänglichen Prognose für 2024 liegen, von der Citi annehme, dass sie angesichts der Herausforderungen, mit denen Foot Locker konfrontiert sei, konservativ sein werde. Auf dem aktuellen Niveau seien die Analysten der Ansicht, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie nach unten tendiere.Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Foot Locker weiterhin mit "sell" ein. Das Kursziel werde von 20,00 auf 22,00 USD angehoben. (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Foot Locker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:31,955 EUR -0,19% (28.02.2024, 08:00)