Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

22,24 EUR -29,61% (06.03.2024, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

24,24 USD -29,35% (06.03.2024. 22:00)



ISIN Foot Locker-Aktie:

US3448491049



WKN Foot Locker-Aktie:

877539



Ticker-Symbol Foot Locker-Aktie:

WOO



NYSE-Symbol Foot Locker-Aktie:

FL



Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (06.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Foot Locker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) unter die Lupe.Bereits in der Vergangenheit habe es bei Foot Locker nach den Zahlen an der Börse häufig grobe Ausschläge gegeben. Meist sei es dabei nach unten gegangen, so auch am Mittwoch. Die Aktie des Sneaker-Einzelhändlers knicke nach Zahlen knapp 30% ein. Das US-Unternehmen sei im Weihnachtsquartal, das am 3. Februar geendet habe, in die roten Zahlen gerutscht. Und die Prognose für das laufende Jahr habe enttäuscht. Für Verdruss hätten zudem Aussagen zu den Finanzzielen gesorgt. Das eigene Rentabilitätsziel aus dem März 2023 müsse voraussichtlich um zwei Jahre verschoben werden.Während Foot Locker angesichts der enttäuschenden Prognose einknickt, würden sich adidas und Nike stabil halten. Bereits in der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass Rückschlüsse ohnehin kaum möglich seien. Der Einzelhändler Foot Locker habe mit seinen Stores andere Probleme. Zudem würden adidas und Nike die eigenen Produkte immer mehr direkt vertreiben - entweder online oder in eigenen Läden.Anleger sollten bei Foot Locker einen weiten Bogen um die Aktie machen. Zu oft habe der US-Konzern enttäuscht, zu viele Fragezeichen würden hinsichtlich der künftigen Entwicklung bleiben und zu wenig Performance habe die Aktie geliefert. Nike und adidas seien hier deutlich besser positioniert. Allerdings würden auch bei den beiden Marktführern derzeit die entscheidenden Impulse fehlen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze Foot Locker-Aktie: