NYSE-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

24,34 USD +0,41% (07.03.2024)



ISIN Foot Locker-Aktie:

US3448491049



WKN Foot Locker-Aktie:

877539



Ticker-Symbol Foot Locker-Aktie:

WOO



NYSE-Symbol Foot Locker-Aktie:

FL



Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (08.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Foot Locker-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley reduzieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL).Foot Lockers "erneut enttäuschende" Jahresprognose und der verlängerte langfristige Rentabilitätszielpfad hätten ein "anständiges" viertes Quartal überschattet, so die Analysten. Sie würden weiterhin mit einem Zeitplan und einem Weg zu verbesserten Fundamentaldaten zusammen mit einer, wie sie es nennen würden, "teuren Bewertung" kämpfen.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Foot Locker weiterhin mit "equal weight" ein und senken das Kursziel von 28,00 auf 26,00 USD. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze Foot Locker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:22,18 EUR -0,29% (08.03.2024, 09:38)