Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (07.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Foot Locker-Aktienanalyse von Evercore ISI:Michael Binetti, Analyst von Evercore ISI, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) weiterhin mit "in line" ein und senkt das Kursziel von 31 USD auf 28 USD.Binetti sage, dass die Ergebnisse von Foot Locker für das vierte Quartal und die Prognosen für 2024 ein helles Licht auf einige der Befürchtungen im Bärenfall geworfen hätten. Dementsprechend senke er die EPS-Prognose für 2024 auf 1,70 USD von 2,00 USD. Dennoch weise Binetti darauf hin, dass Foot Locker sehr fundamentale Investitionen in ein neues Kundenbindungsprogramm, einen Relaunch der mobilen App, eine Umschichtung von Investitionen weg vom kämpfenden WSS hin zu einem getesteten Ladenumbauprogramm für die Kernbanner FL/Kids FL sowie einen Weg zur Rückkehr zu positiven Jahreszuweisungen mit Nike im vierten Quartal aufzeige. Angesichts des Rückgangs der Aktie werde es immer schwieriger zu erkennen, auf welche zusätzlichen negativen Entwicklungen die Bären bei Foot Locker setzen würden.Michael Binetti, Analyst von Evercore ISI, stuft die Foot Locker-Aktie weiterhin mit "in line" ein. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze Foot Locker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:22,54 EUR +1,35% (07.03.2024, 17:07)