NYSE-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:

24,60 USD +3,97% (22.03.2024, 15:30)



ISIN Foot Locker-Aktie:

US3448491049



WKN Foot Locker-Aktie:

877539



Ticker-Symbol Foot Locker-Aktie:

WOO



NYSE-Symbol Foot Locker-Aktie:

FL



Kurzprofil Foot Locker Inc.:



Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) ist ein US-Einzelhändler von Sportschuhen und -kleidung. Offeriert werden die weltweit populärsten Sportmarken. Zum Portfolio gehören Basketball-, Lauf- und Trainingsschuhe und Outfits. (22.03.2024/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - Foot Locker-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Foot Locker Inc. (ISIN: US3448491049, WKN: 877539, Ticker-Symbol: WOO, NYSE-Symbol: FL) von "sell" auf "neutral" herauf, mit einem Kursziel von 24 USD (alt: 19 USD).Auf der Gewinnmitteilung von Nike ( ISIN US6541061031 WKN 866993 ) für das dritte Quartal habe das Management eingeräumt, dass man sich zu sehr auf das Wachstum des eigenen digitalen Kanals konzentriert habe, was auf Kosten des Großhandels, insbesondere in Nordamerika, gegangen sei. Das Analysehaus sage, dass es zwar keine Garantie dafür gebe, dass Foot Locker von Nikes Produktpivot profitieren werde, aber es scheine eine höhere Wahrscheinlichkeit zu geben, dass Foot Locker eine bessere Allokation sehen könnte. Angesichts der geänderten Strategie von Nike halte Citi das Chancen-Risiko-Verhältnis bei Foot Locker für ausgewogener, insbesondere nach dem jüngsten Rückgang der Aktie um 30%.Die Analysten der Citigroup stufen die Foot Locker-Aktie von "sell" auf "neutral" hoch. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Foot Locker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Foot Locker-Aktie:22,755 EUR +4,72% (22.03.2024, 15:19)