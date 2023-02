Mit Blick auf andere Anlegergruppen erkläre der Goldexperte: "Kürzlich sagten wir, dass man die Anleger anscheinend "einschüchtern" müsste, damit sie sich für Gold entscheiden. Was wir damit sagen wollen, ist, dass die meisten Anleger kein Interesse an Gold zu haben scheinen, solange keine unschönen Zeiten vorherrschen. Nun, im letzten Jahr wurden die Zeiten dann wirklich unschön, was auch die Zentralbanken zur Kenntnis nahmen." Man könne also sagen, dass auch sie eingeschüchtert in Gold getrieben worden seien und ihre Käufe auf ein Rekordniveau angestiegen seien. Könnte die Haltung der Zentralbanken gegenüber Gold den Weg für die Anleger im Allgemeinen ebnen?



13 Jahre ununterbrochener Nettokäufe würden zeigen, dass diese Institutionen als Gruppe nicht versuchen würden, den Goldmarkt zu "timen". Ihr Engagement für Gold erscheine langfristig und basiere auf den Haupteigenschaften von Gold als sicherem Hafen und zur Diversifizierung des Portfolios. "Auch wir sind der Meinung, dass Gold nicht als Anlage der letzten Instanz betrachtet werden sollte. Vielmehr sollte das Edelmetall als Kernbestandteil eines jeden Portfolios gesehen werden und dort einen festen Platz haben. Bei unseren Engagements stellen wir fest, dass viele Anleger von der Entwicklung von Gold im Laufe der Zeit überrascht sind. Gold ist zwar zweifellos ein Relikt, aber keinesfalls barbarisch", so Foster.



"Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Gold bereits vor einer Pause oder einem Umschwenken der FED anziehen kann, wenn der Markt sicherer wird, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus näher rückt. Das ist es, was wir in diesem Jahr sehen - Gold wird höher gehandelt, während der Dollar in Erwartung einer Pause schwächer wird", erkläre Foster.



Die Umkehrung des starken Dollartrends von 2022 dürfte ein wichtiger Treiber für den Goldpreis im Jahr 2023 sein. Auch wenn eine wirtschaftliche Rezession immer wahrscheinlicher werde, müssten noch einige andere Bedingungen erfüllt sein, bevor sich die Anleger in Gold als sicheren Hafen flüchten könnten. Dazu würden ein deutlich schwächerer Arbeitsmarkt und eine höhere Arbeitslosenquote, ein Rückgang der Unternehmensgewinne und eine tiefere Korrektur an den Aktienmärkten und/oder eine anhaltende Inflation oberhalb der Zielrate der FED gehören. All diese Bedingungen seien für Gold günstig. (22.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Goldumfrage des World Gold Council zeigt die Hauptgründe dafür, weshalb die Zentralbanken Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) einlagern: seine Wertentwicklung in Krisenzeiten, seine Rolle als langfristiger Wertspeicher und seine hohe Liquidität, so Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck, in seinem aktuellen Goldkommentar.In dem Forschungspapier "Gold als internationale Reserve: Kein barbarisches Relikt mehr?" des Internationalen Währungsfonds (IMF) werde das Argument bekräftigt, dass der jüngste Impuls der Zentralbanken, Gold zu kaufen, auf die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher, finanzieller und geopolitischer Unbeständigkeit zurückzuführen sei, ebenso wie auf die Funktion von Gold als Inflationsschutz und zur Portfoliodiversifizierung sowie die Tatsache, dass es von Gewohnheiten und Tradition begünstigt werde.