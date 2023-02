Bonn (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben sich seit Jahresbeginn erholt: Der STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) ist um 9% gestiegen, der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 8% und die Schwellenländermärkte um 6%, so die Analysten von Postbank Research.



Aktien aus Europa und den Schwellenländern würden bevorzugt, da sie von der wirtschaftlichen Erholung Chinas und höheren Wachstumsraten in den Schwellenländern profitieren dürften. In Europa iseist mit Zuflüssen in Aktienfonds zu rechnen, da sich die Stimmung aufhelle und die Probleme mit der Gasversorgung beherrschbar schienen. Der STOXX 600 werde mit einem KGV von 13x gehandelt, 5% unter dem langfristigen Median und 30% unter dem des S&P 500. Mit einem KGV auf Basis der Gewinnerwartungen der nächsten 12 Monate (NTM) von 18,3x sei der S&P 500 teurer als der STOXX 600. Asiatische Schwellenländeraktien würden in Bezug auf die Bewertung wesentlich besser aussehen. China, das den Index dominiere, werde derzeit mit 10,9x gehandelt und die günstigen Aussichten schienen noch nicht eingepreist zu sein. Die Analysten von Postbank Research würden zwar davon ausgehen, dass sich das chinesische BIP-Wachstum nach der Wiedereröffnung erholen dürfte, möchten aber darauf hinweisen, dass der Weg dorthin holprig sein könnte.



Fazit: Schwellenländer (insbesondere Asien) würden Substanz und langfristiges Wachstum zu einem vernünftigen Preis bieten. (CIO Week up front vom 20.02.2023) (20.02.2023/ac/a/m)

