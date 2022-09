Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie:



Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsennotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Exchange-Symbol: FHZN) eine der bedeutendsten Verkehrs- und Begegnungsdrehscheiben der Schweiz sowie acht Flughäfen im Ausland. Die Flughafen Zürich AG beschäftigt am Standort Zürich rund 1.700 Mitarbeitende. Sie sind Teil der Flughafenfamilie, die gemeinsam mit den anderen Unternehmen rund 25.000 Angestellte an und um den Flughafen (inkl. Circle) zählt und damit ein wichtiger Arbeitsplatz in der Region darstellt. Die Kernaufgaben sind aufgeteilt in drei Geschäftsfelder: Verkehrsdrehscheiben, kommerzielle Zentren und Immobilien.



Dank der hohen Qualität genießt der Flughafen Zürich einen exzellenten Ruf und erhält regelmäßig Auszeichnungen für seine hervorragenden Dienstleistungen, die kurzen Umsteigewege, die Freundlichkeit des Personals, die Sauberkeit der Infrastruktur oder die Zuverlässigkeit der Prozesse. (16.09.2022/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Das letzte Halbjahr war für die Flughafenbetreiberin Flughafen Zürich (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Exchange-Symbol: FHZN) ein erfreuliches: Mit einem erstmalig wieder positiven Konzerngewinn von 55,4 Millionen Franken möchte das Unternehmen langsam wieder den Weg zurück in die Normalität finden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Noch im Vorjahr habe unter dem Strich ein Verlust von 45,1 Millionen Franken resultiert. Der diesjährige Umsatz habe mit insgesamt 458,3 Millionen Franken fast 75% über dem Vorjahresniveau gelegen (2021: 263,6 Millionen Franken). Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) habe im aktuellen Halbjahr bei 238,3 Millionen Franken gelegen, nach 92 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2021.Das Unternehmen habe steigende Erträge sowohl aus dem Flug- als auch dem Nicht-Fluggeschäft verzeichnet. Die gesamten Aviation-Erträge seien um 140,4 Millionen Franken auf 205,9 Millionen Franken (+214%) gestiegen. Die Erträge aus diesem Bereich würden sich entlang des Verkehrsvolumens entwickeln und sich hauptsächlich aus Passagier-, Sicherheits- und Landegebühren ergeben.Die Non-Aviation-Erträge hätten sich um 27% auf 252,4 Millionen Franken erhöht. Darin zusammengefasst seien Kommerzerträge, Parkhäuser, Immobilien sowie internationale Beteiligungen. Aus diesem Bereich, der immer noch mehr als die Hälfte des gesamten Umsatzes ausmache, erwarte das Unternehmen ebenfalls eine positive Entwicklung aufgrund höherer Wachstumsdynamik des "Circle" Neubaus und dem internationalen Geschäft. Am Standort des Circle hätten sich mittlerweile 46 Unternehmen mit rund 5.000 Mitarbeitenden niedergelassen. Die zusätzlichen Mieteinnahmen hätten ebenfalls zu dem gestiegenen Umsatzergebnis beigetragen.Weiterhin im Fokus des Unternehmens bleibe die Kostendisziplin. Auch wenn erhöhte Passagierzahlen zu steigenden Kosten im Bereich Sicherheit und Infrastruktur geführt hätten, sowie die gestiegenen Energiekosten und die Inflation ebenfalls einen kostenerhöhenden Effekt hätten, hätten die operativen Kosten nach wie vor unterhalb des Niveaus von 2019 gehalten werden können.Des Weiteren werde aktuell eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen auf Netto-Null bis zum Jahr 2040, und somit zehn Jahre früher als ursprünglich geplant, angestrebt. Dies solle durch eine Steigerung der Energieeffizienz sowie durch eine Senkung des Brennstoff-Verbrauchs erreicht werden.Im laufenden Jahr werde ein Passagieraufkommen von leicht über 20 Millionen Personen erwartet. Gemäß dem Unternehmen seien die Passagierzahlen während den Wintermonaten schwierig abzuschätzen. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen bei einer weiter fortschreitenden Erholung einen Konzerngewinn im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Investitionen für das Gesamtjahr sollen ca. 400 Millionen betragen, wobei diese sich je zur Hälfte auf den Standort Zürich und die internationalen Standorte verteilen, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 15.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link