Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) (+0,9%) gab gestern bekannt, die Preise ihrer am häufigsten verschriebenen Insulin-Wirkstoffe in den USA zum Jahresende um 70% zu senken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Flughafen Wien (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wien: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) (+3,4%) habe vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, wonach die um Einmaleffekte adjustierten Gewinnerwartungen hätten übertroffen werden können. Der Ausblick für das laufende Jahr sei bestätigt und eine höhere Ausschüttungsquote angekündigt worden.



Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) habe ihr Zahlenwerk zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, welches in puncto Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sei. Der Konzern erwarte allerdings ein herausforderndes Jahr 2023 und habe sich dementsprechend vorsichtig beim Ausblick gegeben. (02.03.2023/ac/a/m)

