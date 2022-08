3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Börsenplätze Flughafen Wien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

32,85 EUR -0,15% (11.08.2022, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

32,85 EUR -0,15% (11.08.2022, 17:35)



ISIN Flughafen Wien-Aktie:

AT00000VIE62



WKN Flughafen Wien-Aktie:

A2AMK9



Ticker-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLW1



Wiener Börse-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLU



NASDAQ OTC-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FGWLF



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (11.08.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unter die Lupe.Donnerstagvormittag habe die vom australischen Infrastrukturfonds IFM kontrollierte Airports Group Europe (später nur noch IFM) das freiwillige Teilübernahmeangebot für die Anteile am Flughafen Wien veröffentlicht. Der Angebotspreis sei gegenüber der ersten Ankündigung des beabsichtigten Übernahmeangebots am 13. Juni unverändert bei EUR 33,00 pro Aktie geblieben. Die Angebotsfrist laufe bis zum 6. Oktober. Die Bieterin behalte sich ausdrücklich vor, das Angebot nachzubessern. IFM habe bisher knapp über 40% der Anteile gehalten.Der Angebotspreis von EUR 33,00 je Aktie liege unter dem Kursziel der Analysten der RBI von 35,0. Die Erholung der Passagierzahlen sei in den letzten Monaten sogar noch ausgeprägter gewesen als erwartet, was die Ertragsperspektive des Flughafens Wien kurz- und mittelfristig erhöhe. Seit Bekanntgabe der Angebotsabsicht Mitte Juni habe das Management des Flughafens Wien den Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2022 bereits zweimal angehoben. Dennoch könne die Annahme des Angebots eine Option zum Ausstieg aus einem Investment sein, das in Zukunft noch weniger liquide sein werde. Die Analysten der RBI könnten eine mögliche Erhöhung des Angebotspreises in Zukunft nicht ausschließen.Nachfolgend würden die Analysten der RBI die aus ihrer Sicht wichtigsten Fakten des freiwilligen Teilangebots zusammenfassen:- Das Angebot umfasse den Erwerb von bis zu 8.399.990 auf den Inhaber lautende Stammaktien des Flughafen Wien, das seien 10% minus zehn Aktien des Grundkapitals.- Die Annahmefrist laufe vom 11. August bis einschließlich 6. Oktober, 17:00 Uhr MEZ, was einer Annahmefrist von acht Wochen entspreche. IFM habe das Recht, die Annahmefrist auf bis zu zehn Wochen zu verlängern. Es sei wichtig zu beachten, dass sich die Annahmefrist nicht um die dreimonatige Nachfrist verlängere, da es sich um ein freiwilliges öffentliches Teilangebot handle.- Der Angebotspreis von EUR 33,00 habe um 25,5% über dem letzten Schlusskurs vor der Ankündigung von EUR 26,30 gelegen. IFM behalte sich ausdrücklich das Recht vor, das Angebot zu verbessern. Die Verbesserung des Angebots müsse mindestens acht Börsentage vor Angebotsschluss erfolgen, also spätestens am 27. September veröffentlicht werden.- 0,15% des Grundkapitals würden als eigene Aktien gehalten. Nach Kenntnis von IFM habe sich kein Kernaktionär vertraglich verpflichtet, seine Aktien in das Angebot einzureichen oder nicht einzureichen. Nach öffentlichen Stellungnahmen der Stadt Wien, des Landes Niederösterreich und der Arbeitnehmerstiftung würden die Analysten der RBI nicht rechnen, dass diese ihre Aktien in das Angebot einbringen würden.- Neben der Beteiligung am Flughafen Wien (erste Investition im Jahr 2014) seien von IFM verwaltete oder beratene Fonds an mehreren weiteren Flughäfen beteiligt. Die Analysten der RBI auf Manchester (seit 2013), Brisbane (1997), Perth (1997), Adelaide (2002), Northern Territory Australia (2001), Toluca (Mexiko 2017), Sidney (2022), Australia Pacific Airports Corporation (1997) verweisen.Unsere letzte Empfehlung zur Aktie von Flughafen Wien lautete "Kauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen