Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas.



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wien: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unter die Lupe.Die heute veröffentlichte Finanz- und Passagierprognose für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Verkehrszahlen für Dezember 2022 würden den jüngsten Erwartungen der RBI entsprechen.Basierend auf der Erwartung von 26 bis 27 Mio. Passagieren am Flughafen Wien und ca. 32 bis 34 Mio. Passagieren im Konzern (inkl. den Flughäfen Malta und Kosice) prognostiziere das Management einen Umsatz von ca. EUR 830 Mio., ein EBITDA von über EUR 325 Mio. und einen Nettogewinn vor Minderheiten von über EUR 150 Mio. Diese Zahlen seien etwa im Rahmen der letzten Analystenschätzungen: Umsatz EUR 807 Mio., EBITDA EUR 343 Mio. und Nettogewinn vor Minderheiten von EUR 154 Mio. Die Analysenprognosen würden auf der Erwartung basieren, dass 26,8 Mio. Passagiere über die Destination Wien fliegen würden. Zum Vergleich: 2019 seien 31,7 Mio. Passagiere gezählt worden. Somit erwarte das Unternehmen, dass die Reisetätigkeit etwa 82-85% des Vor-Covid-Niveaus erreiche (RBI 84,5%). Die Investitionsausgaben würden auf rund EUR 135 Mio. geschätzt, was unter der Analystenschätzung von EUR 180 Mio. liege. Der Baubeginn für die Süderweiterung des Terminals 3, der aufgrund der Covid-Krise gestoppt worden sei, sei für Mitte 2023 geplant, wodurch ca. 70.000 m2 zusätzliche Terminalfläche mit neuen Einkaufs- und Gastronomieangeboten entstünden. Die Dividendenprognose für DPS 22 von mindestens 60% Ausschüttungsquote sei bestätigt worden (RBI schätze DPS 22e EUR 0,75).Im Hinblick auf die ESG-Parameter werde der Flughafen seine bestehenden Solarstromkapazitäten von derzeit 26 Hektar auf 45 Hektar erhöhen und damit 40% seines gesamten Strombedarfs decken. Der Flughafen arbeite bereits ab Januar 2023 CO2-neutral, heiße es in der Mitteilung.Die Dezember-Verkehrszahlen des Flughafens Wien würden einen starken Anstieg der Passagierzahlen um 109% gegenüber dem Vorjahr auf 1.922.357 Reisende (teilweise Covid-Lockdown in Österreich bis Ende 2021) zeigen. Die Zahl entspreche 78% des Vor-Covid-Zeitraums von Dezember 2019. Zum Vergleich: im 3. Quartal seien es 88% gewesen, im Oktober 86% und im November 79%. Die etwas nachlassende Dynamik entspreche den Analystenerwartungen.An dieser Stelle möchten die Analysten der RBI auch darauf hinweisen, dass Bernd Maurer ab 1. Februar die Leitung der Investor Relations-Abteilung am Flughafen Wien übernehmen wird und somit auf etwaige Interessenkonflikte hinweisen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.