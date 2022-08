12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (26.08.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF).Im Laufe der letzten Monate hätten sich die Passagierzahlen am Flughafen stark erholt und sich dem Niveau von Vor-Corona angenähert. Im Juli habe das Passagieraufkommen bereits wieder bei 88% des Aufkommens von Juli 2019 gelegen. In den Jahren 2023-25e rechne der Analyst mit Passagierzahlen von 26,8 Mio., 28,5 Mio. Mio. und 30 Mio., was 85%, 90% und 95% des Niveaus von 2019 entspreche. Im Jahr 2026 erwarte er 31,7 Mio. Fluggäste, womit das Vorkrisenniveau erstmals erreicht werden sollte.Die Aktie von Flughafen Wien notiere am unteren Ende der Bewertungsbandbreite im Vergleich mit anderen börsennotierten europäischen Flughafenbetreibern. Auf Basis EV/EBITDA 23/24e von 8,4/8,0x und EV/EBIT 23/24e von 13,5/12,5x werde das Unternehmen mit Abschlägen zwischen 14 und 28% gehandelt.Am 11. August habe die Airports Group Europe (ein Unternehmen des IFM Globaler Infrastrukturfonds) ein freiwilliges Teilübernahmeangebot für die Aktien von Flughafen Wien veröffentlicht. Der Angebotspreis habe unverändert bei EUR 33,00 je Aktie gegenüber der ersten Ankündigung des beabsichtigten Übernahmeangebots am 13. Juni gelegen. Das Angebot laufe bis zum 6. Oktober und die Airport Group behalte sich ausdrücklich vor, das Angebot zu verbessern. IFM halte derzeit etwas mehr als 40% der Aktien des Flughafens. Die anderen Großaktionäre seien das Land Niederösterreich und die Stadt Wien mit je 20,0% sowie die Flughafen Wien Mitarbeiterstiftung mit 10%. Laut öffentlichen Erklärungen der weiteren Kernaktionäre sei nicht zu erwarten, dass diese ihre Aktien in das Angebot einbringen würden.Der Vorstand von Flughafen Wien rate den Aktionären das Angebot nicht anzunehmen, da der angebotene Preis nach Ansicht des Managements zu niedrig sei und damit das zukünftige Ertragspotenzial des Unternehmens nicht widerspiegle. Auch der Analyst weise darauf hin, dass der Angebotspreis in Höhe von EUR 33,00 je Aktie sichtbar unter dem Kursziel von EUR 39,00 liege.Der Flughafen Wien habe angesichts der Pandemie sein Investitionsprogramm angehalten, wobei vor der Corona-Krise das Management für die GJ 19-28e Investitionen in Höhe von EUR 2,5 Mrd. veranschlagt habe. Zu den wichtigsten Projekten hätten die Renovierung und Erweiterung der Terminals 3, ein neuer Büropark, der Bau eines dritten Hotels, neue Hangars und die Erweiterung der Vorfeldflächen gezählt. Die Renovierung von Terminal 2 sei Anfang des Jahres abgeschlossen worden. Ein aktualisierter Investitionsplan solle nach Angaben des Managements noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Der Analyst gehe davon aus, dass in den kommenden Jahren die Investitionsausgaben wieder deutlich zunehmen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.