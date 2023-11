7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wien: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unter die Lupe.Flughafen Wien habe in Q3 einen Umsatz von EUR 271 Mio. erzielt und damit weitgehend im Rahmen der Analysten-Schätzungen und der Markterwartungen gelegen, welche sich über alle Positionen hinweg in einer ähnlichen Bandbreite bewegt hätten. Abgesehen davon habe das Unternehmen die Erwartungen recht deutlich übertreffen können, da die Kosten moderater angestiegen seien als prognostiziert. Das EBITDA habe sich auf EUR 155 Mio. belaufen und damit die die Analysten-Prognosen und Konsenserwartungen um rund EUR 20 Mio. übertroffen. Diese Überraschung habe sich auch im Nettogewinn niedergeschlagen, der mit EUR 83 Mio. über den Erwartungen von EUR 67,5 Mio. gelegen habe.Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit habe sich in den ersten neun Monaten auf EUR 286 Mio. belaufen, was einen positiven CF von rund EUR 88 Mio. in Q3 bedeute. Im gleichen Zeitraum seien rund 32 Mio. EUR investiert worden, wodurch sich die Nettoliquidität um 53 Mio. EUR auf 299 Mio. EUR erhöht habe. Dies entspreche einer Eigenkapitalquote von 66% im Vergleich zu 65% am Ende des ersten Halbjahres.Bei den Passagierzahlen habe der Flughafen Wien im Oktober 2.739.441 PAX verzeichnet. Konzernweit, inklusive der strategischen Beteiligungen Malta und Kosice, sei das Passagieraufkommen auf 3.551.738 gestiegen. Diese Zahlen würden 96% bzw. 99% des Niveaus vor der Pandemie im Jahr 2019 entsprechen.Des Weiteren habe das Unternehmen die Passagiererwartungen leicht von "ca." auf "über" 28,5 Mio. PAX am Flughafen Wien und "über" 36,5 Mio. auf Konzernebene inkl. Malta und Kosice korrigiert. Mit über 25,2 Mio. PAX am Flughafen Wien von Jänner bis Oktober scheinen die Passagierziele realistisch bis konservativ zu sein. Das Unternehmen erwarte auch, die im Jänner prognostizierten Zahlen (Umsatz von rund EUR 830 Mio., EBITDA von mindestens EUR 325 Mio. und Nettogewinn vor Minderheiten von über EUR 150 Mio.) deutlich zu übertreffen.Angesichts der starken ersten neun Monate (EBITDA übertreffe bereits die Guidance) erachte der Analyst die Finanzprognose als mehr als gut untermauert und sehe Aufwärtspotenzial gegenüber seinen Schätzungen und dem Konsens. Für das Gesamtjahr würden Investitionen in Höhe von EUR 100 Mio. erwartet. Mit EUR 61 Mio., die in den ersten neun Monaten investiert worden seien, erscheine seine Capex-Schätzung von EUR 90 Mio. immer noch angemessen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.