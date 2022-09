Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas.



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wien: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unter die Lupe.Airports Group Europe, eine indirekte Tochtergesellschaft von IFM Global Infrastructure Fund (IFM) habe heute Vormittag die Erhöhung des Teilangebots für den Erwerb von bis zu 9,99% aller Aktien der Flughafen Wien AG auf EUR 34,0 von EUR 33,0 je Aktie bekannt gegeben. Laut Aussendung sei das der "best and final price".Die ursprüngliche Angebotsfrist laufe bis 6. Oktober. Die Aktionäre der Flughafen Wien AG hätten die Möglichkeit, das Angebot in einer verlängerten Annahmefrist von zehn Börsetagen anzunehmen. Diese beginne am zweiten Börsetag nach der Veröffentlichung der Airports Group Europe, dass die aufschiebenden Bedingungen des Angebots erfüllt seien und das Angebot verbindlich geworden sei. Die aufschiebende Bedingung ergebe sich aufgrund der Eröffnung eines Genehmigungsverfahrens durch das österreichische Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft nach dem österreichischen Investitionskontrollgesetz.Der Vorstand des Flughafen Wien rate den Aktionären das Angebot nicht anzunehmen, da der angebotene Preis nach Ansicht des Managements zu niedrig sei und damit das zukünftige Ertragspotenzial des Unternehmens nicht widerspiegele. Auch Maurer weise darauf hin, dass der Angebotspreis iHv EUR 34,00 je Aktie sichtbar unter seinem Kursziel von EUR 39,00 liege. Für Besitzer größerer Positionen könne die Annahme des Angebots jedoch eine Möglichkeit darstellen, einen Ausstieg aus einer in Zukunft annahmegemäß noch illiquideren Position vorzunehmen.Unsere letzte Empfehlung zur Aktie von Flughafen Wien lautete "Kauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.09.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.