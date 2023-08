7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Flughafen Wien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

46,90 EUR +1,08% (17.08.2023, 10:27)



Wiener Börse-Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

46,30 EUR -0,22% (17.08.2023, 10:51)



ISIN Flughafen Wien-Aktie:

AT00000VIE62



WKN Flughafen Wien-Aktie:

A2AMK9



Ticker-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLW1



Wiener Börse-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLU



NASDAQ OTC-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FGWLF



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (17.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wien: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unter die Lupe.Die Zahlen des Flughafen Wien für das zweite Quartal hätten in allen Bereichen den Markterwartungen entsprochen. Gestützt durch eine starke Verkehrsentwicklung seien die Umsatzerlöse um 35% gestiegen und hätten mit EUR 248 Mio. leicht über den Schätzungen von EUR 239 Mio. gelegen. Aufgrund gestiegener Kosten (insbesondere für Material, Personal und Energie) und des Ausbleibens von Einnahmen aus staatlichen Beihilfen sei das EBITDA unterproportional um 14% auf EUR 111 Mio. gestiegen, habe aber ebenfalls der Konsensprognose von EUR 110 Mio. entsprochen.Das operative Ergebnis sei auf EUR 79 Mio. gestiegen und habe ebenfalls im Rahmen der Prognose gelegen. Dank eines positiven Finanzergebnisses von 0,9 Mio. EUR (getrieben durch eine Kombination aus höheren Zinserträgen und niedrigeren Zinsaufwendungen) habe sich der Nettogewinn nach Minderheiten auf EUR 51 Mio. belaufen (+28% gegenüber dem Vorjahr), was zu einem Gewinn je Aktie von EUR 0,61 entspreche.Dank eines überzeugenden operativen Cashflow von EUR 108 Mio. und moderater Investitionen in Höhe von ca. EUR 14 Mio. EUR im zweiten Quartal sei die Nettoliquidität im Vergleich zum Vorquartal um EUR 22 Mio. auf EUR 246 Mio. gestiegen. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens sei mit rund 65% weitgehend unverändert geblieben.Bei den Passagierzahlen habe der Flughafen Wien im Juli einen Anstieg auf 3.144.573 Personen am Flughafen Wien verzeichnet. Innerhalb der Gruppe, inklusive der strategischen Investments Malta und Kosice, sei das Passagieraufkommen auf 4.090.161 gestiegen. Diese Zahlen würden 99,5% bzw. 101% des Niveaus vor der Pandemie im Jahr 2019 entsprechen. Darüber hinaus sei das Passagieraufkommen auf Malta und in Kosice abermals höher als im Jahr 2019 gewesen.Das Unternehmen habe vor zwei Wochen den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen rechne nun mit rund 28,5 Mio. Pax am Flughafen Wien und rund 36,5 Mio. auf Konzernebene, d.h. inkl. Malta und Kosice. Zuvor habe die Prognose bei 26 bis 27 Mio. bzw. 32 bis 34 Mio. Passagieren gelegen. Das Management erwarte auch, die im Januar prognostizierten Zahlen (Umsatz von rund EUR 830 Mio., EBITDA von mindestens EUR 325 Mio. und Nettogewinn vor Minderheiten von über EUR 150 Mio.) deutlich zu übertreffen, habe aber zu diesem Zeitpunkt noch keine genauen Zahlen genannt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.