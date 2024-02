7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Flughafen Wien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

49,75 EUR -0,50% (29.02.2024, 09:59)



Wiener Börse-Aktienkurs Flughafen Wien-Aktie:

50,00 EUR 0,00% (29.02.2024, 09:04)



ISIN Flughafen Wien-Aktie:

AT00000VIE62



WKN Flughafen Wien-Aktie:

A2AMK9



Ticker-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLW1



Wiener Börse-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLU



NASDAQ OTC-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FGWLF



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (29.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Philip Hettich, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unter die Lupe.Flughafen Wien habe heute vorläufige Ergebnisse für GJ 23 veröffentlicht und seine Prognosen für GJ 24 bestätigt. Flughafen Wien prognostiziere weiterhin einen Umsatz von ca. 970 Mio. EUR (+4% vs. GJ 23), was weitgehend den Schätzungen der Analysten der RBI von 977 Mio. EUR entspreche. Das Unternehmen rechne weiterhin mit einem EBITDA von über 390 Mio. EUR (GJ 23 394 Mio. EUR) gegenüber der RBI-Schätzung von 406 Mio. EUR. Der Nettogewinn solle mindestens 210 Mio. EUR betragen (GJ 23 189 Mio. EUR) gegenüber der Erwartung der Analysten der RBI von 211 Mio. EUR.Obwohl die Analysten der RBI mit ihren Schätzungen oberhalb der EBITDA-Prognose lägen, würden sie an ihrer EBITDA-Schätzung angesichts der eher konservativen Prognose festhalten. Das im Januar 2024 berichtete Passagierwachstum deute mit einem Zuwachs von 12% im Jahresvergleich für die Gruppe ebenfalls in diese Richtung.Der Umsatz für das GJ 23 habe sich auf 931,5 Mio. EUR belaufen, leicht über den RBI-Schätzungen und den Konsensschätzern (beide 909 Mio. EUR). Der Umsatzanstieg sei hauptsächlich auf das außergewöhnlich starke Ergebnis im Segment Handling und Sicherheitsdienste zurückzuführen, ausgelöst durch überdurchschnittliche hohe Einnahmen durch Winterdienste (u.a. Deicing) im vierten Quartal. Das EBITDA mit 394 Mio. EUR habe dennoch im Rahmen der Erwartungen der Analysten der RBI von 395 Mio. EUR gelegen, was auf die geringe Marge im Handlinggeschäft zurückzuführen sei.Flughafen Wien habe zudem eine Dividendenerhöhung um 70% auf 1,32 EUR pro Aktie (RBI-Schätzung: 1,30 EUR pro Aktie) für das GJ 23 vorgeschlagen, was einer Ausschüttungsquote von 66% entspreche.Aussagen des Managements im Conference Call würden die Ansicht der Analysten der RBI bestätigen, dass es Spielraum nach oben für die aktuelle Prognose geben sollte, da das Management von Flughafen Wien eine starke Reisesaison 2024 erwarte, ausgelöst durch eine gesunde Buchungslage der Reisebüros.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.