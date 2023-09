Börsenplätze Flughafen Wien-Aktie:



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (22.09.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), passt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wien: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) auf EUR 48,50 an.Der Analyst sei zuversichtlich, dass Flughafen Wien weiterhin von der Aufwärtsdynamik bei den Passagierzahlen profitieren werde, und befürworte die Wachstumsvorhaben in Richtung Airport City und Süderweiterung. Das momentane Bewertungsniveau lasse jedoch nur wenig Luft nach oben.Die Passagierzahlen am Flughafen Wien würden sich kontinuierlich den Niveaus von 2019 nähern, wobei man diese im Juli und August nur knapp verfehlt habe. Der Analyst gehe davon aus, dass man die Rekordzahlen von 2019 auf Ganzjahressicht erstmals 2025 wieder übertreffen könne. Er sei zuversichtlich, dass von dieser Entwicklung auch das Geschäft des Flughafens profitieren werde. Des Weiteren erwarte der Analyst einen durchschnittlichen Dividendenanstieg von 28% p.a. bis 2025.Bei aktuellen Kursniveaus sieht Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, jedoch dennoch nur bedingt Luft nach oben und passt das Kursziel auf EUR 48,50 an, was eine "halten"-Empfehlung bedeutet. Das Kursziel beruhe auf einem EV/EBITDA Multiple von 9,4x und einem EV/EBIT Multiple von 15,3x, was den jeweiligen Medianwerten der Peergroup entspreche. (Analyse vom 22.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity