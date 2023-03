Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



ISIN Flughafen Wien-Aktie:

AT00000VIE62



WKN Flughafen Wien-Aktie:

A2AMK9



Ticker-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLW1



Wiener Börse-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FLU



NASDAQ OTC-Symbol Flughafen Wien-Aktie:

FGWLF



Kurzprofil Flughafen Wien AG:



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (01.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wien: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unter die Lupe.Gemäß vorläufigen Zahlen habe Flughafen Wien in GJ 2022 einen Umsatz von EUR 693 Mio., ein EBITDA von EUR 296 Mio. und einen Nettogewinn von EUR 108 Mio. generieren können. Die Umsatzerlöse hätten dem Konsens von EUR 692 Mio. entsprochen. Das EBITDA habe leicht unter den Marktprognosen von EUR 304 Mio. gelegen, während der Nettogewinn den Konsens von EUR 104 Mio. marginal übertroffen habe. Letzteres entspreche einem Gewinn pro Aktie von EUR 1,29. Allerdings seien in Q4 einmalige Aufwendungen von rund EUR 20 Mio. verdaut worden (der überwiegende Teil für Personal, zusätzlich Wertberichtigungen von Forderungen), womit auf operativer Ebene die Markterwartungen übertroffen worden seien.Das Management habe eine Dividendenerhöhung auf ca. EUR 0,77 (entspreche 60% des Nettogewinns) angekündigt. In Bezug auf die Bilanz stelle Remis fest, dass der Konzern eine Nettoliquidität von EUR 149 Mio. erreicht habe. Die Nettoverschuldung im Jahr 2021 habe bei EUR 150 Mio. gelegen. Vor dem Hintergrund der deutlich verbesserten Finanzlage sei für das GJ 2023 eine höhere Ausschüttungsquote in Aussicht gestellt worden.Für das laufende Jahr sei der kürzlich abgegebene Ausblick bekräftigt worden. Der Flughafen Wien erwarte 26-27 Mio. Passagiere (GJ 22 23,7 Mio. Pax) am Flughafen Wien und ca. 32-34 Mio. Passagiere im Konzern (inkl. Malta und Kosice). Das Management prognostiziere einen Umsatz von ca. EUR 830 Mio., ein EBITDA von über EUR 325 Mio. und einen Nettogewinn von über EUR 150 Mio.Die letzte Empfehlung für die Flughafen Wien-Aktie lautete "Kauf", so Markus Remis, Analyst der RBI. (Analyse vom 01.03.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.