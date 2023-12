NASDAQ-Aktienkurs Fluence Energy-Aktie:

23,01 USD -15,47% (20.12.2023, 22:00)



ISIN Fluence Energy-Aktie:

US34379V1035



WKN Fluence Energy-Aktie:

A3C6A3



NASDAQ-Symbol Fluence Energy-Aktie:

FLNC



Kurzprofil Fluence Energy:



Fluence Energy Inc. (ISIN: US34379V1035, WKN: A3C6A3, NASDAQ Ticker-Symbol FLNC) ist ein Anbieter von Energiespeichertechnologien. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Übergang zu sauberer Energie mit Energiespeicherprodukten und -dienstleistungen sowie digitalen Anwendungen für erneuerbare Energien und Speicher zu ermöglichen. (20.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fluence Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Fluence Energy Inc. (ISIN: US34379V1035, WKN: A3C6A3, NASDAQ Ticker-Symbol FLNC) unter die Lupe.Das Papier des Spezialisten für Energiespeichertechnologielösungen könne man in Deutschland nicht handeln, man müsse sie direkt in den USA kaufen, was für viel Anleger allerdings auch kein Problem sei. Fluence Energy sei eine hochspannende Story, die zwar erst seit drei Jahren an der Börse sei, aber sehr dynamisch wachse. Die Zahlen hätten zuletzt die Erwartungen deutlich übertroffen und das Unternehmen sitze auf einem dicken Auftragspolster. Zudem sei Fluence Energy noch immer günstig bewertet, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.12.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Fluence Energy-Aktie: