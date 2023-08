Börsenplätze Fluence Energy-Aktie:



Kurzprofil Fluence Energy:



Fluence Energy Inc. (ISIN: US34379V1035, WKN: A3C6A3, NASDAQ Ticker-Symbol FLNC) ist ein Anbieter von Energiespeichertechnologien. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Übergang zu sauberer Energie mit Energiespeicherprodukten und -dienstleistungen sowie digitalen Anwendungen für erneuerbare Energien und Speicher zu ermöglichen. (30.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fluence Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fluence Energy Inc. (ISIN: US34379V1035, WKN: A3C6A3, NASDAQ Ticker-Symbol FLNC) unter die Lupe.Das Unternehmen Fluence Energy könnte nach Ansicht von Barclays einer der Gewinner der Energiewende sein. Analystin Christine Cho habe die Aktie mit "overweight" eingestuft. Ihr Kursziel von 31 Dollar bedeute ein Upside-Potenzial von rund 20 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Die Aktie habe im bisherigen Jahresverlauf bereits ihre Stärke unter Beweis gestellt. Das Plus betrage beachtliche 50 Prozent.Fluence Energy biete Energiespeichertechnologielösungen, die Hardware zusammen mit fortschrittlichen technologie- und KI-gestützten Dienstleistungen zur Optimierung der Speicheranlagen bereitstellen würden.Barclays gehe davon aus, dass Fluence Energy seinen Umsatz zwischen 2022 und 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 46 Prozent steigern werde, was doppelt so hoch sei wie die Erwartungen des Unternehmens für Solarunternehmen im Versorgungsbereich. Cho gehe außerdem davon aus, dass das Unternehmen irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 profitabel werde. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link