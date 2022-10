Laut der Investoren-Präsentation habe Flexjet im vierten Quartal 2021 einen Marktanteil von knapp 36 Prozent erreicht. Sie seien damit der zweitgrößte Player im "Fractional Jet Ownership"-Segment. Der Platzhirsch sei mit 64 Prozent Netjets, ein Portfoliounternehmen von Warren Buffetts Berkshire Hathaway.



Der Gesamtmarkt für Charter-Flüge sei zuletzt deutlich gewachsen und solle laut einer Untersuchung von Adroit Market Research bis 2029 ein Volumen von 51,9 Milliarden Dollar erreichen. Ausgehend von den 48,1 Milliarden Dollar, die für 2022 erwartet würden, entspreche das einem jährlichen Wachstum von im Schnitt 12,4 Prozent.



Anders als die meisten SPAC-Kandidaten der letzten zwei Jahre sei Flexjet ein profitables Unternehmen, das in einem etablierten Markt stark positioniert sei. Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Privatjets statt Linienflug, das ist das Angebot von Flexjet, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Über eine Fusion mit der Mantelgesellschaft Horizon Acquisition Corp II (ISIN KYG460441069/ WKN A2QD9T) solle das Unternehmen, das der schärfste Konkurrenz der Buffett-Beteiligung NetJets sei, an die New York Stock Exchange gebracht werden und werde dabei mit einem Milliardenbetrag bewertet.Mit seinem Abo-Service für Privatjets, dem sogenannten "Fractional Jet Ownership", habe Flexjet im vergangenen Jahr 1,7 Milliarden Dollar umgesetzt und ein bereinigtes EBITDA von 184 Millionen Dollar eingefahren. Für 2022 prognostiziere das Unternehmen einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 288 Millionen Dollar.