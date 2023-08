unter folgendem Link.



33,23 USD +16,39% (03.08.2023, 21:16)



30,44 EUR +16,67% (03.08.2023, 21:29)



IL0011582033



A2PLX6



11V



Fiverr International Ltd. (ISIN: IL0011582033, WKN: A2PLX6, Ticker-Symbol: 11V) ist ein 2010 gegründetes israelisches Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv, das weltweit einen Online-Marktplatz betreibt. Seine Plattform verbindet Unternehmen mit freien Mitarbeitern, die digitale Dienstleistungen weltweit anbieten. (03.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fiverr International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Fiverr International-Aktie (ISIN: IL0011582033, WKN: A2PLX6, Ticker-Symbol: 11V) unter die Lupe.Die israelische Online-Plattform habe am Donnerstag Zahlen präsentiert, die bei den Anlegern für gute Stimmung sorgen würden. Fiverr International habe sowohl beim Gewinn als auch bei den Umsätzen die Markterwartungen geschlagen. Dabei sei auch das derzeitige Mode-Thema KI ein Wachstumstreiber. Die Aktie gehe durch die Decke.Fiverr International, das als führende Plattform im Bereich Freelancings gelte, - Unternehmen könnten hier Freiberufler für verschiedene Tätigkeiten wie Grafikdesign, Programmierung etc. anheuern - erhöhe seine Prognose für Umsatz und EBITDA für das kommende Quartal und das Gesamtjahr. Dabei sei KI bereits ein echter Wachstumstreiber. Das Unternehmen habe zuletzt immer mehr Kategorien für KI-bezogene Dienstleistungen eröffnet und laut Unternehmensangaben würden diese "boomen". Tatsächlich werde Fiverr International zu einer Plattform für KI-Dienstleistungen und Firmen würden Leistungen der weltweit eher seltenen Experten für diese Technologie zunehmend massiv in Anspruch nehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU