Die Gründe für die Herabstufung durch Fitch seien jedoch umstritten. Fitch habe gesagt, dass die wiederholten Streitigkeiten über die Schuldenobergrenze in den letzten 20 Jahren, Lösungen in letzter Minute für Probleme mit der Schuldenobergrenze, das steigende gesamtstaatliche Defizit sowie Probleme mit der US-Regierung die Gründe für diesen Schritt seien. US-Beamte hätten die Gründe für diese Entscheidung zurückgewiesen und die Herabstufung durch Fitch als unbegründet und bizarr bezeichnet.



Die Ankündigung von Fitch gestern nach Börsenschluss an der Wall Street habe einige volatile Marktbewegungen ausgelöst. Die US-Aktienfutures hätten den Übernachthandel mit einer Kurslücke von rund 0,4% nach unten begonnen. Es habe auch einige bemerkenswerte Zuflüsse in USD, JPY und Gold als sichere Häfen gegeben. Ein Großteil dieser Bewegungen sei jedoch bereits wieder rückgängig gemacht worden.



Ein Blick auf das Gold-Chart im D1-Intervall zeige, dass sich ein potenzielles großes Umkehrmuster herausbilde. Gold habe sich in den Bereich zwischen 1.940 und 1.950 USD zurückgezogen, wo sich die vorherigen Kursreaktionen sowie der gleitende 50-Sitzungsdurchschnitt befänden, aber das rückläufige Momentum habe begonnen sich zu verlangsamen. Sollten wir einen Abprall von diesem Bereich erleben, würde der rechte Teil eines möglichen inversen Kopf-Schulter-Musters auftauchen, so die Experten von XTB. In einem solchen Szenario wäre die Nackenlinie des Musters bei 1.980 USD im Auge zu behalten, da ein Durchbruch darüber einen Sprung von fast 90 USD auslösen könnte, was Gold in die Nähe seiner Allzeithochs bringen würde.





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (02.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Fitch von AAA auf AA+ ist heute die wichtigste Nachricht an den Märkten, so die Experten von XTB.Angesichts der Bedeutung dieser Nachricht sei die Reaktion des Marktes jedoch recht verhalten gewesen. Es sei anzumerken, dass Fitch die zweite große Ratingagentur sei, die die Kreditwürdigkeit der USA von einem Top-Rating herabstufe - S&P habe dies bereits 2011 getan und sie seitdem nicht wieder heraufgestuft. Sollte die dritte große Ratingagentur - Moody's - diesem Beispiel folgen und die Bonität der USA ebenfalls von AAA herabstufen, könnte dies schwerwiegende Auswirkungen auf US-Anleihen haben. Einige Fonds seien verpflichtet, nur Anleihen mit AAA-Rating zu halten, und sobald keine der drei großen Agenturen eine solche Bewertung für die US-Bonität vornehme, könnten diese Fonds gezwungen sein, ihre Bestände an Staatsanleihen zu verkaufen, was einen Einbruch am TNOTE-Markt auslösen könnte.