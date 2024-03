Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (26.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien des Elektroautoherstellers Fisker seien am Montag nach dem Scheitern der Verhandlungen mit einem potenziellen Partner aus der Automobilindustrie erneut stark gefallen und vorübergehend vom Handel ausgesetzt worden. Jetzt prüfe die New Yorker Börse (NYSE) ein Delisting der Aktie.Anfang März habe Fisker bereits eine "Going Concern"-Warnung herausgegeben und erklärt, dass erhebliche Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens bestünden. Die Hoffnung auf Rettung durch einen großen Automobilhersteller, der sich angeblich in "ernsthaften Verhandlungen" mit Fisker befunden habe, habe sich nun zerschlagen. Dies solle das Unternehmen in einer Einreichung gegenüber der SEC erklärt haben.Die Fisker-Aktie sei daraufhin am Montag um 28 Prozent auf ein Allzeittief von nur 9 Cent abgestürzt, bevor die New Yorker Börse den Handel mit den Aktien ausgesetzt habe. Seit Jahresbeginn habe Fisker etwa 95 Prozent seines Börsenwerts verloren.Das Unternehmen prüfe nun verschiedene "strategische Alternativen", darunter "inner- oder außergerichtliche Umstrukturierungen", Kapitalmarkttransaktionen, Rückkäufe und mögliche Aktienemissionen. Der Erfolg dieser Optionen sei jedoch ungewiss und es könne nicht garantiert werden, dass dem Unternehmen ausreichend Mittel zur Verfügung stehen würden.Fisker selbst habe erklärt, dass man derzeit nicht über ausreichende Barreserven oder Finanzierungsquellen verfüge, um alle fälligen Beträge aus den Wandelanleihen zu begleichen. Dies könnte "wesentliche negative Auswirkungen" auf das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens haben.Fisker sei noch nicht offiziell insolvent. Für eine Rettung dürfte es aber wohl zu spät sein, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur Fisker-Aktie. (Analyse vom 26.03.2024)