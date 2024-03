Börsenplätze Fisker-Aktie:



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (14.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem erste Anzeichen einer möglichen Insolvenz bereits Ende Februar zu einem starken Kursrückgang geführt hätten, habe die Nachricht Anfang März über eine mögliche Partnerschaft und Investition von Nissan für neue Hoffnung gesorgt. Heute Morgen sei jedoch bekannt geworden, dass Fisker offenbar Restrukturierungsberater für einen möglichen Insolvenzantrag engagiert habe.Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten würden, bereite sich Fisker auf eine mögliche Insolvenz vor. Die Beratungsfirma FTI Consulting und die Anwaltskanzlei Davis Polk seien beauftragt worden, bei einem möglichen Antrag zu helfen. Fisker habe sich bislang nicht zu den Berichten geäußert.Bereits bei der Vorstellung der Zahlen für das vierte Quartal habe Fisker selbst angekündigt, Investitionen in neue Projekte auf Eis zu legen, bis eine Partnerschaft mit einem Autobauer vereinbart sei. Man stehe vor einem "schwierigen Jahr", 15 Prozent der Arbeitsplätze sollten abgebaut werden. Die fortgeschrittenen Gespräche mit Nissan scheinen jedoch noch keine Früchte getragen zu haben.Anleger schauen von der Seitenlinie zu, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link