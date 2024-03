NYSE-Aktienkurs Fisker-Aktie:

Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (04.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR) von "buy" auf "neutral" herab, mit einem Kursziel von 80c, das von $4 gesenkt wurde.Der Analyst sehe ein "enttäuschendes Q4-Ergebnis" für Fisker, das zusätzliche Probleme bei der Finanzberichterstattung, einen deutlich schwächeren Ausblick für 2024 und eine sich verschlechternde Liquiditätslage offenbare. Auch der Ton der Telefonkonferenz sei "merklich vorsichtiger" gewesen. Citi meine, dass die Ankündigung einer Investition und die Verhandlungen über eine Partnerschaft mit einem großen Automobilhersteller zwar ermutigend seien, dass dies allein jedoch nicht ausreiche, um die Investitionsstory in einer Zeit zu untermauern, in der sich die Liquidität verknappe, die Bilanzierungsprobleme noch nicht gelöst seien und die Nachfrage anscheinend nicht viel an Fahrt gewinne. Das Quartal habe gezeigt, dass Fisker darum kämpfe, die jüngsten Rückschläge zu überwinden.Die Analysten der Citigroup stufen die Fisker-Aktie von "buy" auf "neutral" herab. (Analyse vom 01.03.2024)