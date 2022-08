NYSE-Aktienkurs Fisker-Aktie:

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fisker-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, NYSE Ticker-Symbol: FSR) charttechnisch unter die Lupe.Seit November vergangenen Jahres habe sich die Fisker-Aktie fast gedrittelt. Im Verlauf der beschriebenen Abwärtsbewegung habe der Titel in den letzten Monaten mehrfach die Haltezone zwischen 10 USD und 8,70 USD unterschritten. Diese Steilvorlage hätten die Bären aber nicht mehr nutzen können. Stattdessen sei es zu einer Stabilisierung gekommen, welche die Hoffnungen auf einen Fehlausbruch auf der Unterseite wecke. Schließlich habe der Titel inzwischen nicht nur die o. g. Unterstützungen zurückerobern, sondern auch den Abwärtstrend seit November vergangenen Jahres (akt. bei 9,85 USD) zu den Akten legen können. Damit würden Hoffnungen auf Ausprägung eines Doppelbodens geweckt, zumal der diskutierte Ausbruch durch diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSL) bestätigt werde. Das Mai-Hoch (11,59 USD) stecke in dieser Gemengelage ein erstes Erholungsziel ab. Jenseits dieser Schlüsselmarke wäre auch die angeführte untere Umkehr vervollständigt und die 200-Tage-Linie (akt. bei 12,91 USD) definiere den nächsten Widerstand. Um die derzeit vielversprechende Ausgangslage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft die Marke von 10 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Fisker-Aktie:10,174 EUR +0,77% (05.08.2022, 08:00)