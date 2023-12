NYSE-Aktienkurs Fisker-Aktie:

1,61 USD -6,94% (04.12.2023)



ISIN Fisker-Aktie:

US33813J1060



WKN Fisker-Aktie:

A2P9A3



Ticker-Symbol Fisker-Aktie:

FIS



NYSE-Symbol Fisker-Aktie:

FSR



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (05.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von R.F. Lafferty & Co:Jaime Perez, Analyst von R.F. Lafferty & Co., senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, Ticker-Symbol: FIS, NYSE-Symbol: FSR).Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass es für das Jahr 2023 mit der Produktion von über 10.000 Fahrzeugen rechne, während es zuvor 13.000 bis 17.000 Fahrzeuge prognostiziert habe. Das revidierte Kursziel basiere auf einer EBITDA-Schätzung für 2024 in Höhe von 103 Mio. USD, die gegenüber der vorherigen Prognose von 174 Mio. USD gesenkt worden sei, und es gehe davon aus, dass sich die Lieferverzögerungen bis 2024 fortsetzen und sich auf den Umsatz und die Margen auswirken würden.Jaime Perez, Analyst von R.F. Lafferty & Co., stuft die Fisker-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 7,00 auf 3,00 USD gesenkt. (Analyse vom 04.12.2023)Börsenplätze Fisker-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fisker-Aktie:1,50 EUR +1,21% (05.12.2023, 15:04)